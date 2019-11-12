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Тульское предприятие задолжало работникам более 3 млн рублей

Тульское предприятие задолжало работникам более 3 млн рублей

После вмешательства прокуратуры долг был частично выплачен.

Прокуратура Пролетарского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ОАО «Туластройтермоизоляция». Как выяснилось, на предприятии два месяца не платили зарплату – заработанные в августе и сентябре деньги не получили более 30 сотрудников.

Общая сумма долга превысила 3 млн рублей. В отношении гендиректора компании было возбуждено административное дело и внесено представление об устранении нарушений. Сотрудники надзорного ведомства заслушали доклад представителя компании о мерах по погашению задолженности.

После вмешательства прокуратуры ОАО «Туластройтермоизоляция» выплатило работникам более 1,7 млн рублей. Полное погашение задолженности находится на контроле у правоохранителей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 +1
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