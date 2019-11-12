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Тульские ЗАГСы приглашают на День открытых дверей

Тульские ЗАГСы приглашают на День открытых дверей

Он состоится в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям.

В среду, 20 ноября, в Туле состоится день открытых дверей по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния. Туляки, желающие получить консультации, могут обратиться с 9.00 до 17.00 в структурные подразделения комитета ЗАГС.

Специалисты Комитета ЗАГС (ул. Советская, д. 47) проконсультируют по вопросам регистрации заключения брака. Консультации по вопросам регистрации рождения, усыновления и установления отцовства пройдут по адресу: пр-т Ленина, д. 91. Вопросы по обработке, хранению и выдаче документов можно будет задать в профильном отделе по адресу: ул. Демонстрации, д. 136.

Также консультации населения пройдут в секторе по регистрации расторжения брака и регистрации смерти (ул. Степанова, д. 34-А) и в УРМ по перемене имени (ул. Октябрьская, д. 74).

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:51 +1
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