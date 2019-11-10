«Фобос»: Зима в Центральной России ожидается теплой
Предстоящая зима в Москве будет более чем на 4 градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца центра погоды «Фобос», из-за этого предстоящие зимние месяцы можно назвать вишневыми, сообщают «Известия».
«За 140 лет инструментальных наблюдений было всего 7 таких сезонов. Самой теплой оказалась зима 1960–1961 года со средней температурой выше нормы на 4,9 градуса. В текущем столетии таких «вишневых» зим было четыре», — сообщается на сайте «Метеоновости».
Морозы ожидаются кратковременными, а снежный покров будет быстро таять. Отмечается, что с учетом глобального потепления в центральной России уменьшается вероятность холодных зим, в XXI веке их было всего четыре. По словам Евгения Тишковца, этот сезон войдет в пятерку, в тройку, а может стать и рекордным в истории метеонаблюдений.
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