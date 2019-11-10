«Фобос»: Зима в Центральной России ожидается теплой

Предстоящая зима в Москве будет более чем на 4 градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца центра погоды «Фобос», из-за этого предстоящие зимние месяцы можно назвать вишневыми, сообщают «Известия».

«За 140 лет инструментальных наблюдений было всего 7 таких сезонов. Самой теплой оказалась зима 1960–1961 года со средней температурой выше нормы на 4,9 градуса. В текущем столетии таких «вишневых» зим было четыре», — сообщается на сайте «Метеоновости».