«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1

О том, как прошла игра, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В игре с петербургским «Зенитом» «Арсенал» избрал ту же тактику, что принесла успех во встрече со «Спартаком». Три центральных защитника, быстроногий Эванс впереди с расчетом на стремительный контрвыпад. Кангва заменил дисквалифицированного Луценко.

Сине-бело-голубые завладели мячом, но первый момент возник у их ворот. Горбатенко сильно пробил низом, Кержаков в прыжке перевел мяч на угловой.

На 15-й минуте петербуржцы подали третий корнер, который мог привести к голу. Если бы не Шамов. Сначала Егор отразил удар Ракицкого головой, а затем заблокировал попытку Ивановича при добивании.

На 26-й минуте Шамов своевременно сыграл на выходе, нейтрализовав опасный выход Ерохина. Возникла пауза в игре: нашему голкиперу потребовалась помощь медиков. Ближе к перерыву врачи снова выбежали на газон. Игровое столкновение с Дзюбой в центре поля не прошло бесследно для Чаушича. К счастью, серб смог продолжить игру.

На 42-й минуте «выстрел» Ткачева со штрафного пришелся рядом со штангой. На этом завершилась первая половина матча.

А вторая началась с вынужденной замены. Чаушич все же не смог продолжить игру. Вместо Горана вышел Ломовицкий.

«Зенит» прижал туляков к штрафной, был настойчив Жирков, но Шамов контролировал ситуацию.

И здесь оружейникам удалась контратака. Ткачев бросил в прорыв Кангву, замбиец оказался с глазу на глаз с Кержаковым, но не сумел перебросить мяч через вратаря. Стопроцентный шанс упущен!

Вскоре забил «Зенит». Азмун замкнул прострел с правого фланга – 0:1.

Оружейники постарались ответить. Свободный Кангва нанес плотный удар из-за штрафной, но Кержаков отвел угрозу.

В ответ Азмун и Дзюба вдвоем убежали против Беляева, и Артем не попал в створ.

Вплоть до финального свистка арсенальцы искали возможность уйти от поражения. И такой шанс предоставился в компенсированное время. Ломовицкий без сопротивления нанес удар с угла вратарской, однако Кержаков выручил свою команду.