новости
новости
Регистрация
«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1

«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1

Матч состоялся в Туле на стадионе «Арсенал».

О том, как прошла игра, сообщает пресс-служба футбольного клуба. 

В игре с петербургским «Зенитом» «Арсенал» избрал ту же тактику, что принесла успех во встрече со «Спартаком». Три центральных защитника, быстроногий Эванс впереди с расчетом на стремительный контрвыпад. Кангва заменил дисквалифицированного Луценко.

Сине-бело-голубые завладели мячом, но первый момент возник у их ворот. Горбатенко сильно пробил низом, Кержаков в прыжке перевел мяч на угловой.

На 15-й минуте петербуржцы подали третий корнер, который мог привести к голу. Если бы не Шамов. Сначала Егор отразил удар Ракицкого головой, а затем заблокировал попытку Ивановича при добивании.

На 26-й минуте Шамов своевременно сыграл на выходе, нейтрализовав опасный выход Ерохина. Возникла пауза в игре: нашему голкиперу потребовалась помощь медиков. Ближе к перерыву врачи снова выбежали на газон. Игровое столкновение с Дзюбой в центре поля не прошло бесследно для Чаушича. К счастью, серб смог продолжить игру.

На 42-й минуте «выстрел» Ткачева со штрафного пришелся рядом со штангой. На этом завершилась первая половина матча.

А вторая началась с вынужденной замены. Чаушич все же не смог продолжить игру. Вместо Горана вышел Ломовицкий.

«Зенит» прижал туляков к штрафной, был настойчив Жирков, но Шамов контролировал ситуацию.

И здесь оружейникам удалась контратака. Ткачев бросил в прорыв Кангву, замбиец оказался с глазу на глаз с Кержаковым, но не сумел перебросить мяч через вратаря. Стопроцентный шанс упущен!

Вскоре забил «Зенит». Азмун замкнул прострел с правого фланга – 0:1.

Оружейники постарались ответить. Свободный Кангва нанес плотный удар из-за штрафной, но Кержаков отвел угрозу.

В ответ Азмун и Дзюба вдвоем убежали против Беляева, и Артем не попал в створ.

Вплоть до финального свистка арсенальцы искали возможность уйти от поражения. И такой шанс предоставился в компенсированное время. Ломовицкий без сопротивления нанес удар с угла вратарской, однако Кержаков выручил свою команду.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:04 +2
Другие статьи по темам
Событие
Арсенал Зенитфутбольный матч
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк сделал предложение любимой, выстроив сердце из автомобилей
Туляк сделал предложение любимой, выстроив сердце из автомобилей
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус»
Тульские баскетболисты «Арсенала» обыграли черкесский «Эльбрус»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.