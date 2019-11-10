За отсутствие взаимодействия с ГИБДД начальник Плавской полиции получил представление от прокуратуры

В установленный срок не аннулировали и не изымали водительские удостоверения у осужденных к лишению прав на управление ТС.

Прокуратурой Тепло-Огаревского района проверила исполнение требований уголовно-исполнительного законодательства в отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Плавский».

Согласно действующему законодательству, информация о лице, в отношении которого суд вынес приговор, запрещающий управлять транспортными средствами, должна своевременно направляется в адрес начальника отдела ГИБДД. Однако уполномоченные лица в нарушение требований Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в установленный срок не аннулировали и не изымали водительские удостоверения у осужденных к лишению прав на управление ТС.

«Отсутствие взаимодействия между правоохранительными органами в указанной сфере не способствует достижению основной цели уголовного наказания – исправлению осужденных, что в свою очередь может способствовать совершению данными лицами новых преступлений», – подчеркивает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес начальника Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Плавский» внесено представление, которое находится на рассмотрении.