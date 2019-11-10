новости
новости
Регистрация
За отсутствие взаимодействия с ГИБДД начальник Плавской полиции получил представление от прокуратуры

За отсутствие взаимодействия с ГИБДД начальник Плавской полиции получил представление от прокуратуры

В установленный срок не аннулировали и не изымали водительские удостоверения у осужденных к лишению прав на управление ТС.

Прокуратурой Тепло-Огаревского района проверила исполнение требований уголовно-исполнительного законодательства в отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Плавский».

Согласно действующему законодательству, информация о лице, в отношении которого суд вынес приговор, запрещающий управлять транспортными средствами, должна своевременно направляется в адрес начальника отдела ГИБДД. Однако уполномоченные лица в нарушение требований Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в установленный срок не аннулировали и не изымали водительские удостоверения у осужденных к лишению прав на управление ТС.

«Отсутствие взаимодействия между правоохранительными органами в указанной сфере не способствует достижению основной цели уголовного наказания – исправлению осужденных, что в свою очередь может способствовать совершению данными лицами новых преступлений», – подчеркивает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес начальника Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Плавский» внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:22 0
Другие статьи по темам
Событие
водительские права
Место
Плавский районТепло-Огаревский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Фобос»: Зима в Центральной России ожидается теплой
«Фобос»: Зима в Центральной России ожидается теплой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.