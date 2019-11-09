Фото из архива Myslo.
17 ноября в Туле выступит группа СЛОТ
Концерт состоится в клубе Backstage.
Самый неожиданный и провокационный альбом за всю историю коллектива: именно на «200 кВт» разорвалась прочная нить, связывающая названия альбомов с их порядковыми номерами.
«200 кВт» музыканты записали год назад. Концепт, звук и подача удивили уже устоявшуюся аудиторию поклонников СЛОТ. Публика вполне позитивно и с неподдельным энтузиазмом вкатывается в обновлённый СЛОТ. «200 кВт» — это динамичный, изрядно электронный, агрессивный, и злободневный дэнс-кор.
Сейчас одна из самых непредсказуемых групп страны находится на пике своей творческой формы, а это значит, что предстоящий тур в поддержку альбома обещает стать главным событием концертного сезона в России, как для неискушённых неофитов, так и для олдскульных фэнов команды.
Билеты на концерт уже в продаже во всех точках Myslo-кассы.
Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
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