Финалисты Оружейной лиги КВН: кто они?

Знакомим вас с командами, которые будут бороться за звание чемпиона 2019 года.

10 ноября в Туле на сцене ГКЗ выступят финалисты Оружейной лиги КВН. Шесть команд из оружейной столицы и других городов России будут бороться за звание чемпионов 2019 года.

Финальная игра поставит точку во втором сезоне лиги. На протяжении всех выступлений команды удивляли зрителей и жюри, экспериментировали, креативили… В общем, всячески показывали свои сильные стороны. И еще неизвестно, кому было сложнее завоевать любовь жителей нашего города — тульским командам или приезжим.

У гостей стояла непростая задача — в максимально короткие сроки узнать, чем живет Тула, чтобы использовать в своем номере меткие и искрометные шутки с тульским колоритом.

Командам из нашего региона тоже было непросто — придумать еще незаезженные шутки о жизни в городе.

Кажется, КВНщики со своей задачей справились! По крайней мере финалисты уж точно. Итак, знакомим вас с командами, которые выступят в финале.

«Самая любимая», Тула

Вице-чемпионы Оружейной лиги КВН сезона 2018. Команда существует 4 года.

Шутка:

— Мне тут одна девчонка за кулисами подмигивала, не знаете что за команда со швабрами в синих халатах?

- Это уборщицы.

- Ааа, уборщицы… Трындец странное название.

Совмещенная команда Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» и «Задняя парта», Тула

«Мамочки» являются действующими чемпионами Оружейной лиги сезона 2018. Обладатели кубка Росмолодежи (Москва). На данный момент «мамы» также являются финалистами Центральной Юго-Западной лиги КВН. Команда существует 3 года.





Шутка:

— Не ругай мужа, Юль, он хоть деньги в дом носит.

- Ага, только на том доме «Красное и белое» написано.

«Задняя парта» - молодая команда, представляющая МБОУ «Лицей № 2». Ребята раньше играли в Школьной лиге КВН.

«Решка», Орёл

Бронзовые призеры Оружейной лиги КВН сезона 2018. Участник команды Алексей Чернышев является участником команды КВН «Такая история» (Высшая лига КВН).

Шутка:

— Здравствуйте, меня зовут Алёша.

А чтобы понять ее, нужно хоть немного быть знакомым с командой:).

«Любимая команда Льва Николаевича», Тула

Представляют тульское отделение ПАО «Сбербанк». Финалисты прошлого сезона Оружейной лиги КВН. Играют в корпоративной сбербанковской лиге КВН.

Шутка:

— Интеллект Елизаветы, как мелкий шрифт в ипотечном договоре — на него тоже мало кто обращает внимание.

«Ещё», Санкт-Петербург

Команда из Ленинградского государственного университета. Играют в Оружейной лиге первый сезон. Команда получила Гран-при фестиваля Оружейной лиги КВН.





Шутка:

— Эдик, а правда, что ты возле кладбища живёшь?

- Правда-правда, держи конфетку. А для остальных — цветы!

- Не надо!

Сборная города Егорьевска, Егорьевск

Финалисты прошлого сезона Оружейной лиги КВН. В Туле играют третий сезон. Являются полуфиналистами Центральной лиги Москвы и Подмосковья.





Шутка:

— Маша очень любила прыгать через костёр. Любила.

Финал Оружейной лиги КВН состоится 10 ноября в 17.30 в ГКЗ. Вход по пригласительным (у Люсинэ Малхасян и Олеси Золотовой).