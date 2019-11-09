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За безопасностью болельщиков на матче «Арсенал» – «Зенит» проследят Росгвардия и полиция
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

За безопасностью болельщиков на матче «Арсенал» – «Зенит» проследят Росгвардия и полиция

Игра состоится 10 ноября в 14.00 на Центральном стадионе.

10 ноября тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Домашний матч оружейников состоится на Центральном стадионе.

Сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии вместе с полицейскими примут участие в обеспечении общественного порядка во время массового мероприятия.

Перед началом игры специалисты инженерно-технических групп Росгвардии с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие запрещенных предметов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области напоминает, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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