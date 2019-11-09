Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.
За безопасностью болельщиков на матче «Арсенал» – «Зенит» проследят Росгвардия и полиция
Игра состоится 10 ноября в 14.00 на Центральном стадионе.
10 ноября тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Домашний матч оружейников состоится на Центральном стадионе.
Сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии вместе с полицейскими примут участие в обеспечении общественного порядка во время массового мероприятия.
Перед началом игры специалисты инженерно-технических групп Росгвардии с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие запрещенных предметов.
Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области напоминает, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.
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