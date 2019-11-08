Туляков приглашают на концерт Гарика Мартиросяна в «Барвиху Luxury Village»

Кто такой Гарик Мартиросян, объяснять не нужно (но мы напомним: продюсер Comedy Club Production, основатель Comedy Club, телеведущий). А вот на вопрос, что он делает в стендапе (и почему это нужно увидеть), ответит этот текст. В нем не будет фраз про искрометный юмор, острые шутки и заряд прекрасного настроения. Вместо них только конкретные и четкие факты.

Мартиросян выступает в жанре «интеллектуальный треш»: без мата, но при этом довольно цинично рассказывает о жизни, политике, технологиях, коллегах и собственной карьере. В его комедии много личного и того, о чем он раньше предпочитал не распространяться, например о семье и фобиях. «Новый» Гарик Мартиросян — это больше чем Гарик-ведущий или Гарик-продюсер. Это настоящий Гарик, которого ещё не знали зрители.

Гарик Мартиросян:

– Менять специализацию, когда уже добился успехов в другом амплуа (забудем на время о скромности), — творческий вызов самому себе. Ты будто возвращаешься в прошлое и снова начинаешь всё с чистого листа, снова становишься никому не известным. Стендап для меня — это своего рода сеанс психотерапии, честный разговор с самим собой и со зрителями. Без декораций, подтанцовки, спецэффектов или Харламова: только я, сцена, микрофон и рояль. Концерт называется «Новый» Гарик Мартиросян, но он не только обо мне, но и о новом мире, в котором мы живем.

По словам Мартиросяна, его аудитория — жители большого города, которые знают, что такое пробки, бесконечный шум и суета. Знают и готовы над этим посмеяться.

Генеральный партнёр проекта — группа компаний «Ташир». Партнеры проекта: АКБ «Фора-Банк» и международная сеть ТРЦ «РИО».

Концерт состоится 29 ноября в 20.00 в подмосковной Барвихе — «Барвиха Luxury Village» (Рублево-Успенское ш., 114).