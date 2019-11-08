Погода в Туле 9 ноября: туман, осадки и гололедица

Синоптики обещают до +8 градусов и умеренный восточный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями.

Утром местами туман, на дорогах возможна гололедица, днём небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2 градусов, днём – 3-8 градусов выше нуля. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.