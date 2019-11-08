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Директор тульской фирмы задолжал работникам более 7 млн рублей

Директор тульской фирмы задолжал работникам более 7 млн рублей

Уголовное дело передано в суд, мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Дельта-плюс», который обвиняется в невыплате зарплаты.

По версии следствия, менеджер задолжал 55 сотрудникам предприятия более 7,3 млн рублей – зарплата в организации не выплачивалась целый год. При этом руководитель фирмы имел возможность своевременно рассчитываться с работниками.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Как отметил заместитель руководителя регионального СУ СК России Дмитрий Больбух, на расчетные счета предприятия регулярно поступали деньги, однако директор тратил их на хозяйственные нужды. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +2
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