В музее оружия открылась выставка к 100-летию М. Т. Калашникова

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она продлится до 23 февраля 2020 года.

8 ноября в Тульском государственном музее оружия состоялась торжественная церемония открытия выставки «Мир Калашникова. К 100-летию выдающегося конструктора-оружейника». Это совместный проект Тульского государственного музея оружия и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ.





В экспозиции представлены более 100 подлинных предметов, в том числе разнообразные модификации автомата Калашникова, выпущенные в России, Китае, Болгарии, Польше, Румынии, Египте, Финляндии, Венгрии, Германии, Израиля и других государствах, а также мемориальные предметы, памятные подарки, фотографии и книги, освещающие профессиональную деятельность Михаила Тимофеевича Калашникова.



Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.