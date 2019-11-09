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В музее оружия открылась выставка к 100-летию М. Т. Калашникова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В музее оружия открылась выставка к 100-летию М. Т. Калашникова

Она продлится до 23 февраля 2020 года.

8 ноября в Тульском государственном музее оружия состоялась торжественная церемония открытия выставки «Мир Калашникова. К 100-летию выдающегося конструктора-оружейника». Это совместный проект Тульского государственного музея оружия и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ.



В экспозиции представлены более 100 подлинных предметов, в том числе разнообразные модификации автомата Калашникова, выпущенные в России, Китае, Болгарии, Польше, Румынии, Египте, Финляндии, Венгрии, Германии, Израиля и других государствах, а также мемориальные предметы, памятные подарки, фотографии и книги, освещающие профессиональную деятельность Михаила Тимофеевича Калашникова.

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:17 +2
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