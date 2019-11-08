39 млн готовы потратить на посты для контроля погоды и транспорта на тульских дорогах

Фото: feo.today.

В Тульской области собираются поставить 16 комплексных постов дорожного контроля метеосистемы и учета интенсивности дорожного движения. На сайте госзакупок размещены условия соответствующего акциона с начальной (максимальной) стоимостью в 39 млн рублей. Заказчиком выступает ГУ ТО «Тулаавтодор», а в качестве источника финансирования указан бюджет региона.

Из документации следует, что установка запланирована в следующих местах:

автомобильная дорога (далее а/д) «Тула-Новомосковск» км 8 + 400

а/д «Тула-Новомосковск» км 28 + 900

а/д «Тула-Новомосковск» (новое направление) км 47 + 850

а/д «Тула-Белев» км 38 + 500

а/д «Тула-Белев» км 110 + 400

а/д «Лапотково-Ефремов» км 42 + 440

а/д «Узловая-Богородицк» км 3 + 750

а/д «Лапотково-Ефремов» км 95 + 800 мост через р. Красивая меча

а/д «Богородицк-Товарковский — Куркино» км 9 + 950

а/д «Егорьевск — Коломна — Кашира -Ненашево» км 128 + 200

а/д М-2 «Крым» (старое направление) 155 + 400

а/д М-2 «Крым» (старое направление) 117 + 750

а/д «Щекино-Одоев-Арсеньево» км 16 + 200

а/д «Быковка-Богородицк» км 18 +500

а/д «Кимовск-Епифань-Куликово поле-Кресты» км 53 + 600

а/д «Кашира-С.Пруды- Кимовск-Узловая» км 110 + 500

Комплексные посты позволяют получать различную информацию, в том числе об осадках, ветре, температуре, влажности воздуха, толщине льда, воды и снега на дороге, а также вести визуальный контроль участка с помощью круглосуточного видеонаблюдения.