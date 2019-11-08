В Тульской области начнет работу горячая линия по работе такси и каршеринга
Рассказываем, куда можно обратиться по указанным вопросам.
С 11 по 25 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» специалисты проконсультируют граждан по вопросам, посвященным защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.
Специалисты дадут квалифицированную консультацию как потребителям услуг, так и предпринимателям по правилам перевозок пассажиров и багажа, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этой категорией услуг.
Куда обратиться?
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в Туле —
8 (4872) 55-55-50; 22−33−51;
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в Алексине —
8 (902) 846-10-81;
- в Новомосковске — 8 (48762) 6−54−70;
- в Суворове — 8 (48763) 2−48−96;
- в Щекино — 8 (48751) 5−34−30;
- в Ефремове — 8 (48741) 6−31−81.
Горячая линия будет работать в указанный период по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
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