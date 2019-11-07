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«Арсенал» и «Спартак» оштрафованы по итогам игры в Москве
Фото из архива MySlo

«Арсенал» и «Спартак» оштрафованы по итогам игры в Москве

Оба клуба наказаны рублём за нецензурные высказывания фанатов.

На очередном заседании КДК РФС подвели итоги матча «Спартак» – «Арсенал», который состоялся в столице в минувший понедельник и завершился со счётом 1:0 в пользу туляков.

Оба клуба оштрафованы за чрезмерную эмоциональность своих фанатов – они поддерживали футболистов, не стесняясь в выражениях. Москвичи заплатят за это 90 тысяч рублей, «Арсенал» – 40.

Кроме того, «Спартак» привлечён к ответственности за использование болельщиками дымовой шашки на 63-й минуте матча. Сумма штрафа – 10 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +2
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