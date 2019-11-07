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В Туле прошёл торжественный парад в честь Дня полиции: фоторепортаж

В Туле прошёл торжественный парад в честь Дня полиции: фоторепортаж

С наступающим праздником стражей порядка поздравили чиновники, депутаты и представители других силовых ведомств.

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел отметят профессиональный праздник. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин поблагодарил весь полицейский гарнизон региона и отметил служебные успехи:

«К профессиональному празднику тульская полиция подошла с хорошими достижениями, нам есть чем гордиться. На протяжении последних лет тульский регион является одним из самых безопасных в России. Отмечается высокий уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

Туляки и гости областного центра, туристы из различных уголков нашей страны и зарубежья могут чувствовать себя спокойно и безопасно на улицах нашего города». 

На торжественном мероприятии состоялось награждение сотрудников тульской полиции, отличившихся при исполнении служебных обязанностей. Затем прошёл традиционный праздничный парад.

Сотрудники полиции, Росгвардии и кадеты, чеканя шаг, прошли торжественным маршем по площади перед региональным УМВД, продемонстрировав свою готовность к несению службы на благо Тульской области.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:21 +1
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