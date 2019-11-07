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В Тульской области за сутки оштрафовали более 20 нелегальных таксистов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области за сутки оштрафовали более 20 нелегальных таксистов

Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия на дорогах.

Цель рейдов – выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок. Накануне полицейскими зафиксированы 23 случая незаконной перевозки граждан на такси.

Водители оказывали услуги на личных автомобилях, без регистрации и лицензии. Пресс-служба регионального УМВД отмечает, что подобные действия могут угрожать безопасности пассажиров.

Два нелегальных перевозчика задержаны на федеральных трассах – один микроавтобус следовал из Москвы в Новомосковск, второй – в Тулу. В отношении водителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, микроавтобусы до вынесения судебных решений будут находиться под арестом на спецстоянке.

Правоохранители призывают туляков быть внимательными и пользоваться услугами официальных перевозчиков. Работа по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок проводится полицией на регулярной основе.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:25 +4
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