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В Туле продавали опасную китайскую виагру
Опасная продукция изъята из оборота сотрудниками Роспотребнадзора.
Специалисты Роспотребнадзора проводят проверки производителей биологически активных добавок к пище и аптечных сетей, которые их реализуют.
Особое внимание сотрудники ведомства обращают на риски, связанные с оборотом фальсифицированных БАДов, предназначенных для лечения эректильной дисфункции.
Регулярно проводятся исследования добавок на содержание синтетических ингибиторов (тадалафил, варденафил, силденафил). Партию китайских БАДов, содержащих запрещённые компоненты, обнаружили в Туле. Опасная продукция была изъята из оборота в установленном законом порядке.
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