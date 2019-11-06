В Туле продавали опасную китайскую виагру

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Специалисты Роспотребнадзора проводят проверки производителей биологически активных добавок к пище и аптечных сетей, которые их реализуют.

Особое внимание сотрудники ведомства обращают на риски, связанные с оборотом фальсифицированных БАДов, предназначенных для лечения эректильной дисфункции.

Регулярно проводятся исследования добавок на содержание синтетических ингибиторов (тадалафил, варденафил, силденафил). Партию китайских БАДов, содержащих запрещённые компоненты, обнаружили в Туле. Опасная продукция была изъята из оборота в установленном законом порядке.