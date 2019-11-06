В Туле 7 ноября частично перекроют проспект Ленина

Ограничение будет действовать в четверг, с 9.30 до 16.00.

В четверг, 7 ноября, с 9.30 до 16.00 будет частично ограничено движение на проспекте Ленина. Речь идёт об участке от ул. Вознесенского до ул. Рязанской, по нечетной стороне.

Из-за удаления аварийных деревьев там будет запрещены остановка и стоянка и ограничено движение всех видов транспорта. Движение трамваев будет осуществляться по измененной схеме:

№

Наименование маршрута Схема движения 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая» ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Агеева – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького 13 «ст. «Металлург» – Красный Перекоп – пос. Менделеевский» ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Перекопский переулок – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Агеева – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов 14 «пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика» Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе