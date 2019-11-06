Молодых туляков приглашают на службу в ФСБ

Управление ФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и направление лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование для поступления в 2020 году в учебные заведения ФСБ России пограничного профиля.

Стать профессиональными стражами границы туляки могут в Голицынском, Калининградском и Московском пограничных институтах, а также в Институте береговой охраны, который расположен в Анапе.

Кандидаты из числа гражданской молодежи, годные к военной службе, принимаются в возрасте от 16 до 22 лет. Лица, прошедшие военную службу – до 24 лет.