Фото пресс-службы администрации города Тулы.
В Туле на Всехсвятском кладбище работают промышленные альпинисты
Там удалят 170 аварийных деревьев.
На территории Всехсвятского кладбища наводят порядок. Специальная комиссия провела обследование и выявила 170 сухостойных и аварийных деревьев.
Учитывая, что деревья находятся в труднодоступных местах, между могилами, их смогут удалить только промышленные альпинисты. К работам привлекли подрядную организацию, которая удаляет деревья по частям с применением альпинистского снаряжения.
Те деревья, к которым может подъехать специализированная техника, удаляют работники муниципального учреждения «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» с помощью автогидроподъемника.
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