В Туле на Всехсвятском кладбище работают промышленные альпинисты

Фото пресс-службы администрации города Тулы.

На территории Всехсвятского кладбища наводят порядок. Специальная комиссия провела обследование и выявила 170 сухостойных и аварийных деревьев.

Учитывая, что деревья находятся в труднодоступных местах, между могилами, их смогут удалить только промышленные альпинисты. К работам привлекли подрядную организацию, которая удаляет деревья по частям с применением альпинистского снаряжения.

Те деревья, к которым может подъехать специализированная техника, удаляют работники муниципального учреждения «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» с помощью автогидроподъемника.