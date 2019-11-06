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В Туле на Всехсвятском кладбище работают промышленные альпинисты
Фото пресс-службы администрации города Тулы.

В Туле на Всехсвятском кладбище работают промышленные альпинисты

Там удалят 170 аварийных деревьев.

На территории Всехсвятского кладбища наводят порядок. Специальная комиссия провела обследование и выявила 170 сухостойных и аварийных деревьев.

Учитывая, что деревья находятся в труднодоступных местах, между могилами, их смогут удалить только промышленные альпинисты. К работам привлекли подрядную организацию, которая удаляет деревья по частям с применением альпинистского снаряжения.

Те деревья, к которым может подъехать специализированная техника, удаляют работники муниципального учреждения «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» с помощью автогидроподъемника.

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