В Скуратово сбили пьяного пешехода
Авария произошла на ул. Шоссейной.
Как сообщает корреспондент Myslo, примерно в 17.30, на ул. Шоссейной в Скуратово, водитель Opel Astra сбил мужчину, находившегося на проезжей части.
По словам водителя иномарки и очевидцев ДТП, у пострадавшего наблюдались признаки алкогольного опьянения.
Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом ноги и другими травмами. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Другие статьи по темам