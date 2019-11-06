В Скуратово сбили пьяного пешехода

Как сообщает корреспондент Myslo, примерно в 17.30, на ул. Шоссейной в Скуратово, водитель Opel Astra сбил мужчину, находившегося на проезжей части.

По словам водителя иномарки и очевидцев ДТП, у пострадавшего наблюдались признаки алкогольного опьянения.

Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом ноги и другими травмами. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.