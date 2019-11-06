новости
новости
Регистрация
В Скуратово сбили пьяного пешехода

В Скуратово сбили пьяного пешехода

Авария произошла на ул. Шоссейной.

Как сообщает корреспондент Myslo, примерно в 17.30, на ул. Шоссейной в Скуратово, водитель Opel Astra сбил мужчину, находившегося на проезжей части.

По словам водителя иномарки и очевидцев ДТП, у пострадавшего наблюдались признаки алкогольного опьянения.

Мужчина госпитализирован с подозрением на перелом ноги и другими травмами. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:15 +7
Другие статьи по темам
Событие
наезд на пешеходаДТПаварияпострадал в ДТПпьяный пешеход
Место
ТулаСкуратовоулица Шоссейная

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Всехсвятском кладбище работают промышленные альпинисты
В Туле на Всехсвятском кладбище работают промышленные альпинисты
Возле тульской школы задержан мужчина с винтовкой
Возле тульской школы задержан мужчина с винтовкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.