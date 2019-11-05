В Туле «убежавший» мусорный бак повредил иномарку: видео

Кадр из видео

После этого пластиковая ёмкость едва не врезалась в ещё один автомобиль.

На одной из улиц Тулы пустой пластиковый мусорный контейнер, видимо, из-за сильного ветра, выехал на дорогу и повредил припаркованный на обочине Hyundai Getz. Инцидент успел запечатлеть очевидец.

После этого контейнер проехал несколько метров по асфальту и едва не врезался в двигавшуюся навстречу Daewoo Nexia – водитель вовремя сумел объехать препятствие.