новости
новости
Регистрация
В Туле «убежавший» мусорный бак повредил иномарку: видео
Кадр из видео

В Туле «убежавший» мусорный бак повредил иномарку: видео

После этого пластиковая ёмкость едва не врезалась в ещё один автомобиль.

На одной из улиц Тулы пустой пластиковый мусорный контейнер, видимо, из-за сильного ветра, выехал на дорогу и повредил припаркованный на обочине Hyundai Getz. Инцидент успел запечатлеть очевидец.

После этого контейнер проехал несколько метров по асфальту и едва не врезался в двигавшуюся навстречу Daewoo Nexia – водитель вовремя сумел объехать препятствие.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:22 +9
Другие статьи по темам
Событие
дорожный инцидентмусорный бак повредил машинумусорный контейнер
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Щекинские коммунальщики подавали жителям некачественную воду
Щекинские коммунальщики подавали жителям некачественную воду
Мэр Тулы Ольга Слюсарева поздравила золотых юбиляров
Мэр Тулы Ольга Слюсарева поздравила золотых юбиляров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.