В Туле выступит хип-хоп-музыкант Антоха MC
28 ноября знаменитый автор песен, трубач и певец Антоха MC выступит в Большом зале кластера «Октава». Начало – в 19.00.
Гости услышат и старые, проверенные временем яркие хиты, и новые музыкальные зарисовки.
Антоха всегда поет живьем и играет на настоящей трубе.
— Это мой золотой ключик, дубинка и ксива, — сказал он когда-то в интервью Furfur.
Он общается с миром на каком-то своем языке и про всё говорит с большой любовью — что о трубе, что о жене.
«Иногда он под бит отправляется в зал танцевать с людьми, где настолько забывается, что промоутеру приходится его отлавливать: «У тебя еще две песни».
Как хороший стэндап-комик, он общается с залом и даже выводит фанатов на сцену танцевать вместе с ним. Это тщательно срежиссированное выступление, а не просто презентация песен. Шоу, которое блестяще играет на эмоциях, не хуже бизнес-тренингов и речей сайентологов», — пишет «Афиша».
«Антоха MC — романтик русского хип-хопа. На его саундчеках присутствует дух Майлза Дэвиса. Представь, что творится на концертах», — MTV Russia.
Билеты на концерт
Из можно приобрести онлайн по красной кнопке ниже:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной