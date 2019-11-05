В Туле выступит хип-хоп-музыкант Антоха MC

Изображения предоставлены пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

28 ноября знаменитый автор песен, трубач и певец Антоха MC выступит в Большом зале кластера «Октава». Начало – в 19.00.

Гости услышат и старые, проверенные временем яркие хиты, и новые музыкальные зарисовки.

Антоха МС — пожалуй, самое заметное и оригинальное явление на отечественной музыкальной сцене. Он появился словно бы из ниоткуда. Этот улыбчивый парень из спального района Москвы просто играл на трубе, читал рэп, пел и танцевал. Его первый альбом «От всей души» получился очень солнечным, легким и позитивным. После него появились громкие сравнения — в первую очередь, с другим пропагандистом светлой музыки, без преувеличения великим соул-певцом Михеем. При всей своей непохожести ни на кого Антохе удается всегда быть добрым. «Нести добро» — один из его творческих принципов.

Антоха всегда поет живьем и играет на настоящей трубе.

— Это мой золотой ключик, дубинка и ксива, — сказал он когда-то в интервью Furfur.

Он общается с миром на каком-то своем языке и про всё говорит с большой любовью — что о трубе, что о жене.

«Иногда он под бит отправляется в зал танцевать с людьми, где настолько забывается, что промоутеру приходится его отлавливать: «У тебя еще две песни».

Как хороший стэндап-комик, он общается с залом и даже выводит фанатов на сцену танцевать вместе с ним. Это тщательно срежиссированное выступление, а не просто презентация песен. Шоу, которое блестяще играет на эмоциях, не хуже бизнес-тренингов и речей сайентологов», — пишет «Афиша».

«Антоха MC — романтик русского хип-хопа. На его саундчеках присутствует дух Майлза Дэвиса. Представь, что творится на концертах», — MTV Russia.

Билеты на концерт Антохи МС (16+) уже в продаже во всех точках Myslo-кассы.

Из можно приобрести онлайн по красной кнопке ниже:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной