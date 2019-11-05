Мэр Тулы Ольга Слюсарева поздравила золотых юбиляров

Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

Глава Тулы Ольга Слюсарева стала почетным гостем на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию совместной жизни супружеской пары Александра Николаевича и Надежды Андреевны Будановых. Оно состоялось в Зале Славы тульского Музея оружия.

Ольга Слюсарева пожелала семье Будановых счастья, долгих лет совместной жизни, вручила поздравительный адрес, памятный подарок и букет:

– Ваши отношения – пример для подражания не только для близких, но и для пар, которые только планируют связать себя семейными узами. Вы настолько молодые, энергичные и красивые. Очень хочется равняться и быть похожими на вас. Ведь так важно уметь слышать, понимать и сочувствовать друг другу, идти рука об руку вместе по жизни. У каждой семьи, которая празднует юбилей, своя судьба, радости и трудности. Даже спустя полвека вы сохранили любовь друг к другу.

Мэр Тулы отметила, что на укрепление семейных традиций, повышение рождаемости направлена национальная политика – предпринимаются конкретные шаги в рамках проектов «Демография» и «Активное долголетие». Супруги Будановы в торжественной обстановке поставили подписи в анкете золотых юбиляров, станцевали вальс и приняли поздравления гостей.