Семейной газете «Слобода» — 25 лет!

25 лет назад на свет появилась газета, которая служила интересам простых людей. В «Слободе», или как ласково называли ее читатели – «Слободушке», люди получали ответы на самые насущные вопросы: насколько подорожает плата за коммуналку, как записаться на прием к хорошему врачу, как найти спутника жизни, обустроить быт, наладить отношения с ребенком, что сегодня покажут по телевизору и многое-многое другое.

Ну а если у вас трудности, звоните, пишите, мы поможем, объясним, подскажем, пригласим для вас специалистов – таков лейтмотив большинства публикаций «Слободы».

Журналистам «Слободы» хотелось помочь людям сориентироваться в сложном, постоянно меняющемся мире, создать площадку для общения - чтобы каждый человек в городе мог участвовать в обсуждении тем и предлагать их редакции. Это и стало главной идеей газеты, ее миссией.

«Слобода» – газета про главные человеческие чувства, про любовь родных, признание соседей, сослуживцев, раскрытие талантов. Именно такая газета не может обмануть читателя, люди ей доверяют. Уже 25 лет содержание «Слободы» определяют сами читатели. Мы пишем о своих коллегах, соседях, одноклассниках.

Идея оказалась такой простой, понятной и востребованной, что через несколько лет «Слобода» стала газетой номер один в Туле. И сейчас, через четверть века, продолжает сохранять свои лидерские позиции.

«Слободу» делал и делает сейчас коллектив единомышленников. Мы — одна большая и дружная семья «слобожан».

История «Слободы» насчитывает много славных побед. Так, Национальная тиражная служба 11 раз вручала газете «Слобода» престижную премию «Тираж — рекорд года» в номинации «Лучшая региональная газета».

На Всероссийском конкурсе Альянса независимых региональных издателей совместно с WordEditors Forum и International Centerfor Journalists «Слобода» получила золотую медаль в номинации «Лучшее региональное мультимедийное СМИ». Журналисты газеты — лауреаты и дипломанты всероссийских, международных и региональных конкурсов, таких как «Правда и справедливость», «СМИротворец», «Семья и будущее России», «Мастера тульской журналистики» и других.

И сегодня коллектив «Слободы» признается в любви своим читателям! Все, что мы делаем, — для вас! Спасибо за вашу любовь и преданность.

Вера Кирюнина, основатель и генеральный директор «Слободы»: