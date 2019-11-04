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В Тульской области спасатели работают в режиме повышенной готовности
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области спасатели работают в режиме повышенной готовности

Это связано с проведением праздничных мероприятий 4 ноября.

Сегодня, 4 ноября, в Тульской области для обеспечения безопасности сотрудники МЧС работают в режиме «Повышенная готовность».

Как сообщает пресс-служба ведомства, главное управление МЧС России по Тульской области принимает дополнительные меры по профилактике пожаров, в регионе усилен контроль по проведению массовых мероприятий и надзор за выполнением требований безопасности жизнедеятельности населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий в праздничные дни.

Перед каждым массовым мероприятием проводились обход территории, инструктаж и проверка знания персоналом своих обязанностей при возникновении пожара.

Для усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить сотрудники подразделений надзорной деятельности, а также боевых расчетов государственной противопожарной службы на пожарных автоцистернах.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 +6
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