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Погода в Туле 5 ноября: дождь, сильный ветер и до +14°С

Погода в Туле 5 ноября: дождь, сильный ветер и до +14°С

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в регионе будет облачно. Возможен небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России, до 1 мм за сутки).

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области днем — от +9 до +14ºС. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:00 +4
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