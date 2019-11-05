новости
новости
Регистрация
Стартовал юбилейный турнир по боксу «Гран-при Тулы»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Стартовал юбилейный турнир по боксу «Гран-при Тулы»

На престижные соревнования съехались сильнейшие спортсмены.

4 ноября в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялось торжественное открытие юбилейного XXV Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Гран-при Тулы».

Как сообщает региональная Федерация бокса, в этом году за награды поборются 93 спортсмена (77 мужчин и 16 женщин) из 16 регионов, в том числе команда из Луганска.

Тульскую область представляют семеро боксёров: пятеро мужчин и две девушки. В первый день на ринг вышли двое наших спортсменов. В мужских соревнованиях в категории до 64 килограммов Айрапет Аванесян был сильнее Остапа Авраменко из Калужской области, а в весе до 69 килограммов Айнар Сулейманов уступил представителю Луганска Игорю Свиридченкову.

Во вторник и среду предварительные поединки начнутся в 14.00, в четверг полуфиналы будут проходить с 16.00, а решающие бои в пятницу, 8 ноября, начнутся в 17.00.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:44 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
боксгран при Тулытурнир по боксу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «Страна в миниатюре» в Туле: фоторепортаж
Фестиваль «Страна в миниатюре» в Туле: фоторепортаж
Погода в Туле 5 ноября: дождь, сильный ветер и до +14°С
Погода в Туле 5 ноября: дождь, сильный ветер и до +14°С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.