Стартовал юбилейный турнир по боксу «Гран-при Тулы»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

4 ноября в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялось торжественное открытие юбилейного XXV Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Гран-при Тулы».

Как сообщает региональная Федерация бокса, в этом году за награды поборются 93 спортсмена (77 мужчин и 16 женщин) из 16 регионов, в том числе команда из Луганска.



Тульскую область представляют семеро боксёров: пятеро мужчин и две девушки. В первый день на ринг вышли двое наших спортсменов. В мужских соревнованиях в категории до 64 килограммов Айрапет Аванесян был сильнее Остапа Авраменко из Калужской области, а в весе до 69 килограммов Айнар Сулейманов уступил представителю Луганска Игорю Свиридченкову.



Во вторник и среду предварительные поединки начнутся в 14.00, в четверг полуфиналы будут проходить с 16.00, а решающие бои в пятницу, 8 ноября, начнутся в 17.00.