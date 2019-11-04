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В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП

В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП

Автоавария произошла на ул. Металлургов.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 4 ноября на ул. Металлургов в Туле произошло ДТП. В районе пересечения с ул. Волкова столкнулись BMW, «Нива» и Hyundai Sonata.
 
По словам водителя Hyundai Sonata, он и «Нива» остановились на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько секунд в отечественный внедорожник на внушительной скорости влетел BMW, после чего «Нива» сдвинулась вперед и совершила столкновение с Hyundai. BMW и «Нива» получили серьезные повреждения.
 
В момент автоаварии за рулем BMW находилась женщина, а в салоне вместе с ней — два несовершеннолетних ребенка. По предварительной информации дети не получили серьезных повреждений, но медики все равно приняли решение доставить их в больницу на обследование.
 

Отметим, что участники ДТП, а также очевидцы обратили внимание на внешние признаки алкогольного опьянения у предполагаемой виновницы автоаварии.
 
Окончательную причину, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 1
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 2
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 3
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 4
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 5
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 6
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 7
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 8
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 9
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 10
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 11
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 12
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 13
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 14
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 15
В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 23:48 +2
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