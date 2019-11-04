В Туле женщина с двумя детьми устроила тройное ДТП

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 4 ноября на ул. Металлургов в Туле произошло ДТП. В районе пересечения с ул. Волкова столкнулись BMW, «Нива» и Hyundai Sonata.

По словам водителя Hyundai Sonata, он и «Нива» остановились на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько секунд в отечественный внедорожник на внушительной скорости влетел BMW, после чего «Нива» сдвинулась вперед и совершила столкновение с Hyundai. BMW и «Нива» получили серьезные повреждения.

В момент автоаварии за рулем BMW находилась женщина, а в салоне вместе с ней — два несовершеннолетних ребенка. По предварительной информации дети не получили серьезных повреждений, но медики все равно приняли решение доставить их в больницу на обследование.

Отметим, что участники ДТП, а также очевидцы обратили внимание на внешние признаки алкогольного опьянения у предполагаемой виновницы автоаварии.

Окончательную причину, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.