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Дом Льва Толстого в Ясной Поляне закроют для посещений

Дом Льва Толстого в Ясной Поляне закроют для посещений

Его будут готовить к зимнему сезону.

С 11 по 18 ноября в Доме Льва Толстого в Ясной Поляне будет проходить подготовка к зимнему сезону. В указанные дни экскурсии в этом помещении проводиться не будут.

- Подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мы закрываем Дом Льва Толстого для посетителей, чтобы провести в нем профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить Дом в том виде, в котором он был при Льве Толстом, — сообщают работники музея-усадьбы «Ясная Поляна».

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 21:16 +2
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