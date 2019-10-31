новости
новости
Регистрация
В связи с праздником график работы почты в Тульской области изменится

В связи с праздником график работы почты в Тульской области изменится

Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений 3 и 4 ноября 2019 года.

Для всех отделений почтовой связи в Тульской области понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем. 3 ноября почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
график работы почты4 ноября
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области орудуют две уличные «волшебницы»: их ищет полиция
В Тульской области орудуют две уличные «волшебницы»: их ищет полиция
Дом у кладбища: В Туле дачу построили вплотную к могильным оградам
Дом у кладбища: В Туле дачу построили вплотную к могильным оградам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.