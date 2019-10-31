В связи с праздником график работы почты в Тульской области изменится

Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений 3 и 4 ноября 2019 года.

Для всех отделений почтовой связи в Тульской области понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем. 3 ноября почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.