В связи с праздником график работы почты в Тульской области изменится
Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений 3 и 4 ноября 2019 года.
Для всех отделений почтовой связи в Тульской области понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем. 3 ноября почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.
4 ноября доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
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