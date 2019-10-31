новости
новости
Регистрация
В Тульской области орудуют две уличные «волшебницы»: их ищет полиция

В Тульской области орудуют две уличные «волшебницы»: их ищет полиция

Жительнице Алексина они «сняли порчу» за 40 тысяч рублей.

Полицейские в Алексине принимают меры для розыска подозреваемых в мошенничестве.

Жертвой противоправного деяния стала 72-летняя женщина. По предварительным данным, на улице ее окликнули две неизвестные женщины. В беседе они рассказали пенсионерке, что видят наложенную на неё порчу и предложили помощь в снятии.

Жительница согласилась. Для проведения обряда потребовались деньги и золотые украшения, которые, по словам собеседниц пенсионерки, позволяют вывести негатив. После того, как все запрошенное было получено, злоумышленницы провели ряд манипуляций и сообщили, что вернут всё имущество после ухода порчи. Пенсионерка не сразу осознала, что происходящее является мошенничеством.

Поняв это, она обратилась в полицию. Нанесенный ущерб составил 40 тысяч рублей. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

 

В полиции еще раз напоминают гражданам о важности проявления бдительности. Неизвестные люди, предлагающие различные услуги, помощь в тех или иных делах, представляющиеся работниками социальной сферы или просто обещающие снятие порчи и сглаза, могут быть мошенниками.

Перед тем, как согласиться на их предложение, важно посоветоваться с родственниками, соседями или знакомыми. При любых сомнениях в правомерности действий собеседников следует незамедлительно обратиться в полицию.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:50 +4
Другие статьи по темам
Событие
мошенницыАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жуткий пожар в центре Тулы: женщина госпитализирована, обожженный мужчина сбежал
Жуткий пожар в центре Тулы: женщина госпитализирована, обожженный мужчина сбежал
В связи с праздником график работы почты в Тульской области изменится
В связи с праздником график работы почты в Тульской области изменится
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.