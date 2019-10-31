В Тульской области орудуют две уличные «волшебницы»: их ищет полиция

Жительнице Алексина они «сняли порчу» за 40 тысяч рублей.

Полицейские в Алексине принимают меры для розыска подозреваемых в мошенничестве.

Жертвой противоправного деяния стала 72-летняя женщина. По предварительным данным, на улице ее окликнули две неизвестные женщины. В беседе они рассказали пенсионерке, что видят наложенную на неё порчу и предложили помощь в снятии.

Жительница согласилась. Для проведения обряда потребовались деньги и золотые украшения, которые, по словам собеседниц пенсионерки, позволяют вывести негатив. После того, как все запрошенное было получено, злоумышленницы провели ряд манипуляций и сообщили, что вернут всё имущество после ухода порчи. Пенсионерка не сразу осознала, что происходящее является мошенничеством.

Поняв это, она обратилась в полицию. Нанесенный ущерб составил 40 тысяч рублей. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

В полиции еще раз напоминают гражданам о важности проявления бдительности. Неизвестные люди, предлагающие различные услуги, помощь в тех или иных делах, представляющиеся работниками социальной сферы или просто обещающие снятие порчи и сглаза, могут быть мошенниками.

Перед тем, как согласиться на их предложение, важно посоветоваться с родственниками, соседями или знакомыми. При любых сомнениях в правомерности действий собеседников следует незамедлительно обратиться в полицию.