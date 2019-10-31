Дом у кладбища: В Туле дачу построили вплотную к могильным оградам

Фото читателя Myslo.ru.

В редакцию Myslo обратилась жительница деревни Высокое Клавдия Попкова, которая возмущена увиденным на кладбище, расположенном между деревней Высокое и СНТ «Газовик».

Женщина написала на редакционную почту:

«Если посмотреть на кладбище в деревне Высокое – вас охватит негодование. Разве можно ставить заборы в метре от могил? Какое безразличие у дачников (это СНТ «Газовик»). К могилам не подойти. Как выделили место и дали разрешение строиться? Хозяйка участка, невзирая на нормы общественной морали, устроила на могиле умершего себе придомовую территорию и обнесла её к тому же заграждением и проживает у себя на даче. Считает, что она имеет право так делать. Или же никто вообще не задумывается над тем, что не положено так, чтобы чья-то могила вдруг оказалась по чьей-то дурной прихоти или злой воле на дворе чужих людей. А может, родственники хотели бы навестить умершего и прийти к нему, а там может быть и могилы-то нет давно уже. Если мне не изменяет память, то раньше там, где стоит ее дом, был въезд в СНТ, то есть это было общей территорией. И кладбище было за своим забором, а не за частным».

В этой истории интересует не столько моральный аспект тех, кто построил дом по соседству с кладбищем, сколько соблюдение санитарных норм при выделении земельного участка.

Если моральные устои человеку не мешают селиться возле кладбища, то это его личный выбор. Однако требования СанПиНа никто не отменял. Согласно им, санитарно-защитная зона рядом с сельскими, а также закрытыми кладбищами должна быть не менее 50 метров, а если кладбище действующее (до 10 га), то санитарная зона еще шире – не менее 100 метров.

В связи с этим по просьбе нашей читательницы просим Роспотребнадзор Тульской области проверить законность действий собственника земельного участка.