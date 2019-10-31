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В Тульской области треноги на дорогах будут следить за пешеходами

В Тульской области треноги на дорогах будут следить за пешеходами

Как работает в регионе система фото- и видеофиксации нарушений ПДД - обсудили в Тульской облдуме.

На заседании Тульской облдумы депутаты провели «Час контроля» и вызвали на ковер министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника. Депутаты выясняли, как работает в регионе система фотовидеофиксации нарушений ПДД.

По словам министра, на территории Тульской области работает система управления и контроля дорожного движения из 90 стационарных и 25 передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Внедрение системы началось 31 марта 2015 года с установки стационарных комплексов.

Стационарные комплексы фиксируют превышение скорости движения, выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В октябре 2019 года начался перенос ранее установленных 20 стационарных камер на новые места концентрации дорожных происшествий по указанию ГИБДД.

С декабря 2016 года в регионе функционируют 25 передвижных комплексов. Они фиксируют только превышение скорости и устанавливаются в местах, определенных решением начальника ГИБДД Тульской области. Перенос их на другие места также определяет региональное ГИБДД.

Места размещения комплексов представлены в открытом доступе на сайте правительства Тульской области, ГИБДД и сайте Упрадора.

Операторы, обеспечивающие работу комплексов, выставляют на дорогах предупреждающие таблички и знаки о фото- и видеоконтроле: при разрешенной скорости менее 60 км/ч – за 50 метров, при разрешенной скорости более 60 км/ч – за 150 метров.

Родион Дудник

- Эта мера уникальная для ЦФО, ни в одном регионе такие временные знаки о фото- и видеофиксации не выставляют, - подчеркнул Родион Дудник.

Из 25 передвижных комплексов только 3 более-менее свежие, произведены в 2016 году. Остальные произведены до 2012 года и технически уже устарели.

- В ноябре 2019 года министерство закупит 22 современных передвижных комплекса, которые фиксируют выезд на встречную полосу, движение по обочине, распознают номерные знаки четырех государств, имеют отличные характеристики для работы в темное время суток, автоматически классифицируют автомобили по категориям В, С, D и могут быть закреплены в качестве стационарного комплекса. Их будут устанавливать по новой дислокации ГИБДД, подписанной начальником инспекции.

Оператор передвижных комплексов был определен по результатам торгов, проведенных по ФЗ №44. Оплата работы оператора, согласно контракту, не зависит от количества зафиксированных нарушений и выписанных на их основании штрафов. Оплачивается только количество отработанного времени.

В 2014 году в регионе было 2926 ДТП. После внедрения системы количество ДТП в 2015 году сократилось на 9,5%, в 2016 году – еще на 19,8%. В 2018 году в Тульской области произошло 2250 ДТП, что на 23% ниже, чем в 2014 году. Погибших в ДТП в 2018 году было меньше на 104 человека, чем в 2014 году. Сократилось и количество мест, где больше всего происходит аварий, – с 59 в 2014 году до 31 в 2019-м.

По оценке экспертов, основной причиной смертельных ДТП является превышение скорости. При снижении средней скорости движения на 10% количество ДТП снижается на 20%, а число ДТП со смертельным исходом на 35%. В 2018 году на территории Тульской области зафиксировано 268 ДТП, связанных с нарушением скоростного режима, в 2019 году – 195.

До 2024 года количество стационарных камер на дорогах Тульской области будет увеличено до 190. Камеры будут фиксировать нарушение движения по полосам, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение предписывающих знаков – в дополнение к тем, что уже фиксируется.

К региональной системе будут подключены и камеры на федеральных трассах, которые установил Упрадор, Москва-Харьков. Сейчас на федеральных трассах в регионе установлено 13 комплексов, до конца года будут установлены еще 12, в 2020 году – еще 15, в 2021году – 14.

На региональных дорогах Тульской области ГУ Тулаупрадор контролирует соблюдение весовых и габаритных параметров грузового автотранспорта. До конца 2019 года будет создана автоматизированная система весо-габаритного контроля. В нее войдут 10 автоматических комплексов с фото- и видеофиксацией. Преимущество этой системы – в круглосуточной работе и определении параметров автотранспорта без его остановки. На федеральных трассах до 2024 года будут созданы 8 пунктов автоматизированного весо-габаритного контроля.

Сергей Белов

- Почему минтранс делает ставку больше на мобильные комплексы, чем на стационарные? Ведь с точки зрения воспитания дисциплины вождения стационарные камеры работают явно лучше!  – поинтересовался депутат Сергей Белов. – А еще предлагаю прописать в контракте для операторов передвижных комплексов обязанность не прятаться по кустам!

Родион Дудник пояснил, что новые мобильные комплексы можно использовать как стационарные – в комплекте они имеют специальный крепеж. Что касается сидящих в засаде операторов мобильных комплексов, то в контракте указаны целевые показатели – не сумма штрафов, а количество часов, отработанных на том или ином участке. А временные знаки, которые предупреждают водителей о передвижном комплексе, утверждены совместно с ГИБДД. Впрочем, министр обещал провести дополнительный инструктаж с операторами:

- В Тулаупрадоре есть кураторы мобильных комплексов, которые ежедневно объезжают все 25 точек и фиксируют их работу.

Депутат Юрий Моисеев поинтересовался, почему работа мобильных комплексов отдана частным структурам. И привел в пример Белоруссию, где эти функции выполняет полиция. Это сильно раздражает граждан Тульской области.

По словам Дудника, казенное учреждение Тулаупрадор не имеет права вести коммерческую деятельность. Конкурс на хранение и обслуживание мобильных комплексов открытый, в нем могут участвовать любые организации, соответствующие требованиям контракта.

Впрочем, министр пообещал проработать с юристами вопрос – можно ли не прибегать к услугам частников и обслуживать мобильные комплексы силами Тулаупрадора. Но предупредил, что это будет дороже – ведь потребуется набрать новых сотрудников и обеспечить их автотранспортом.

Сейчас цена контракта на годовое обслуживание 25 передвижных комплексов – 40 млн руб.

Елена Гребнева

- Сколько стоят передвижной и стационарный комплекс фиксации нарушений? – уточнила депутат Елена Гребнева. – И можно ли заменить неработающий передвижной комплекс на стационарный на Калужской трассе у деревни Алешня, где происходит много ДТП, в том числе со смертельным исходом?

По словам Дудника, комплексы в цене практически одинаковы: 2-2,5 млн руб. за передвижной и 2,5-3,5 млн руб. за стационарный в зависимости от его возможностей. Но покупать минтранс собирается те, что подешевле, по 2,5 млн руб. Дудник пообещал Гребневой в следующем году поставить на смертельном перекрестке стационарную камеру.

Михаил Иванцов

- В отчете министра нет данных о собранных штрафах, нет анализа, какие же комплексы – передвижные или стационарные - эффективнее работают. А в бюджет 2020 года уже заложены средства на покупку передвижных комплексов, - отметил депутат Михаил Иванцов. Он указал также на необходимость пунктов весо-габаритного контроля в Ленинском районе. – Возят щебень, песок с большим перегрузом, но никто их не контролирует.

Юрий Моисеев

- Что касается весо-габаритного контроля, то на примере Алексина скажу – комплекс стоит на въезде в город, но не с той стороны, где работают карьеры. Груженые фуры со щебнем и песком с явным перегрузом едут совсем по другим дорогам. Разумно ли размещены пункты весо-габаритного контроля? Почему в местах, где идет разработка нерудных материалов, нет стационарных пунктов весо-габаритного контроля?  - спросил Юрий Моисеев.

С коллегой была солидарна и депутат Марина Белькова.

По словам министра транспорта, в области всего 5 площадок, соответствующих требованиям минтранса и ГОСТов, где можно проводить такой контроль.  Нужны дополнительные средства.  Сейчас идет плановое обновление покрытия этих площадок и формирование новых – с учетом траффика крупнотоннажных автомобилей. Подготовка одной площадки стоит 2-2,5 млн руб.

- Мы проводили анализ мест, где необходим весо-габаритный контроль. В Тульской области нужно 35 таких пунктов.  

Александр Балберов отметил еще недопустимость передвижения большегрузов с песком, щебнем, мусором без укрытия груза тентами. Министр обещал разобраться с перевозчиками.

Александр Рем

- Вопросы, которые мы подняли сегодня на заседании, - это то, с чем приходят к нам наши избиратели, - пояснил зампред думы Александр Рем. – Нужно дать гражданам возможность указать на недоработки системы, написать жалобу, если на пути они встречают камеры видеофиксации без предупреждающей таблички. Обратная связь снимет многие вопросы и недовольство граждан.

Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов подчеркнул, что ситуацию с безопасностью на тульских дорогах депутаты будут держать на постоянном контроле.

 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 17:24 +2
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