Осторожно, гололед: тульская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее

Сотрудники тульского УГИБДД обращаются к пешеходам и водителям с просьбой быть внимательнее и осторожнее на дорогах из-за гололеда. В связи с ухудшением погодных условий и образованием наледи на дорогах, Госавтоинспекция Тульской области напоминает о необходимости соблюдать дистанцию, не совершать резкие маневры, а также заблаговременно сбрасывать скорость из-за увеличения тормозного пути.

Владельцам транспортных средств, на которых установлена летняя колесная резина, инспекторы рекомендуют воздержаться от дальних поездок, во избежание создания аварийных ситуаций на дороге.

Пешеходы, будьте особенно аккуратны при переходе проезжей части, переходите только по пешеходным переходам, убедившись, что автомобилисты вас пропускают. Находясь на остановках общественного транспорта, не подходите близко к проезжей части во избежание падения.