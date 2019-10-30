новости
новости
Регистрация
Осторожно, гололед: тульская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее

Осторожно, гололед: тульская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее

Ухудшение погодных условий и понижение температуры может спровоцировать ДТП.

Сотрудники тульского УГИБДД обращаются к пешеходам и водителям с просьбой быть внимательнее и осторожнее на дорогах из-за гололеда. В связи с ухудшением погодных условий и образованием наледи на дорогах, Госавтоинспекция Тульской области напоминает о необходимости соблюдать дистанцию, не совершать резкие маневры, а также заблаговременно сбрасывать скорость из-за увеличения тормозного пути.

Владельцам транспортных средств, на которых установлена летняя колесная резина, инспекторы рекомендуют воздержаться от дальних поездок, во избежание создания аварийных ситуаций на дороге. 

Пешеходы, будьте особенно аккуратны при переходе проезжей части, переходите только по пешеходным переходам, убедившись, что автомобилисты вас пропускают. Находясь на остановках общественного транспорта, не подходите близко к проезжей части во избежание падения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областиухудшение погодных условийгололедтульская Госавтоинспекция
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет большой сольный концерт Алексея Брянцева
В Туле пройдет большой сольный концерт Алексея Брянцева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.