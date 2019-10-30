Экология, ЖКХ, дороги, образование: На что еще Тульская область увеличит расходы в 2020 году?

Министр финансов Тульской области подчеркнул, что бюджет планируется «изначально с повышенной, но не завышенной планкой».

30 октября министр финансов Тульской области Александр Климов провел пресс-конференцию по проекту бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Александр Климов – Проект основного финансового документа региона на предстоящие 3 года формировался с учетом целей, сформулированных в стратегических документах развития страны и области, национальных проектов, а также задач, поставленных губернатором и региональным правительством, – пояснил Александр Климов отметил.

Значительный упор при формировании бюджета был сделан на повышение качества предоставления бюджетных услуг гражданам: обновление материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования и здравоохранения, поддержка молодых специалистов и целый пакет мер в рамках демографической политики.

Следующий важный пункт – развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры. Не секрет, что коммунальные сети сильно изношены, поэтому в бюджете заложен значительный объем средств на восстановление сетей, благоустройство территорий, газификацию населенных пунктов. Также значительный объем средств предусмотрен на благоустройство территорий, реализацию программы «Народный бюджет», переселение из аварийного жилья (объем финансирования существенно увеличен), замену лифтов, строительство мостов.

Также главный финансовый документ содержит средства на повышение инвестиционной привлекательности региона – без развития экономики не будет и дополнительных доходов бюджетов всех уровней. А значит будет продолжена реализация как уже начатых, так и новых проектов. Кроме этого уделяется внимание росту финансовой обеспеченности муниципальных образований и обеспечению структурной сбалансированности бюджета области на долгосрочной основе.

У Тульской области за последние четыре года наметилась тенденция к росту собственных доходов, в среднем прирост ежегодно составляет около 8% в год. Собственные доходы бюджета области на 2020 год спрогнозированы в объеме 68,2 млрд рублей, что выше оценки исполнения 2019 года на 3,2 млрд рублей или на 5%.

– Понимая значимость поставленных на 2020 год целей, мы отошли от консервативного прогноза и изначально планируем бюджет с повышенной, но не завышенной планкой, – подчеркнул Александр Климов.

Расходы бюджета области запланированы в объеме 87,1 млрд рублей с учетом безвозмездных поступлений, что выше уровня 2019 года на 1,3 млрд рублей или на 1,5%. За счет собственных средств расходы увеличены по сравнению с 2019 годом на 3,8 млрд рублей или на 5,4%.

Дефицит бюджета (5,9 млрд рублей) полностью обеспечен источниками финансирования, все требования бюджетного законодательства и соглашений с Министерством финансов РФ соблюдены.

расходы

Наиболее значительный рост расходов за счет собственных средств предполагается:

в ЖКХ - более 75%,

в культуре -15%;

в национальной безопасности -14%;

в образовании - 11,5%;

в социальной политике - 3,9%.

Объем средств на реализацию национальных проектов в бюджете области увеличен на 425,8 млн рублей. Наибольший рост отмечен по национальным проектам:

«Международная кооперация и экспорт» - в 4,9 раза;

«Экология» – в 2 раза;

«Образование» - в 1,5 раза;

«Здравоохранение» - в 1,4 раза;

«Демография» - в 1,4 раза.

По остальным направлениям ожидается дополнительное распределение федеральных средств.

Образование.

На 2020 год предусмотрено 250 млн рублей муниципалитетам на укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций. На ремонт в них на 2020 год предусмотрено 270 млн рублей.

Также более 230 млн рублей предусмотрено на создание новых мест в дошкольных учреждениях, из них почти 185 млн на приобретение 6 модульных детских садов.

На создание новых мест в школах на 2020 год предусмотрено 676 млн рублей, что позволит завершить начатое в 2019 году строительство школы на 600 мест в Туле и школы на 400 мест в Донском. Социальная сфера.

В Тульской области продолжается работа по созданию комфортных условий для проживания граждан в стационарных организациях. На эти цели в 2020 году планируется направить 231,6 млн рублей.

С 2020 года планируется предоставление единовременной материальной помощи на ремонт жилья и ежегодной выплаты на санаторно-курортное лечение инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 50,9 млн рублей.

С 1 января 2020 года областной материнский капитал при рождении третьего и последующего ребенка увеличивается до 150 тысяч руб. С 2020 года многодетные граждане вместо бесплатного земельного участка могут получить единовременную денежную выплату. На эти цели в проекте бюджета области предусмотрено 98 млн рублей. А на приобретение квартир для детей-сирот - порядка 686 млн. Здравоохранение.

В 2020 году на капитальный ремонт учреждений здравоохранения предусмотрено более 430 млн рублей. Также планируется приобрести 25 квартир для врачей, на эти цели заложено более 55 млн рублей. Продолжится практика выплат медицинским работникам, впервые прибывшим на работу и работающим в сельской местности. Культура.

Продолжается подготовка празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля (объем средств в проекте бюджета на 2020 год -212,74 млн рублей). Физическая культура и спорт.

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры (строительство крытых футбольных манежей в Туле и Новомосковске) в 2020 году предусмотрено 167,7 млн рублей. А на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем учреждений в Веневском, Дубенском, Кимовском, Тепло-Огаревском, Ясногорском, Чернском, Узловском районах, а также в г. Туле и п. Славный заложено более 80 млн рублей. Молодежная политика.

В 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы в Тульской области пройдет масштабное мероприятие «Волонтеры Победы». На него в бюджете области предусмотрены средства в объеме 3,2 млн рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство.

На 2020 год и плановый период 2021-2022 годов увеличен объем средства на программу замены лифтов до 350 млн рублей ежегодно.

В 2020 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в бюджете предполагается 246,2 млн рублей.

На проект «Чистая вода» предусматривается почти 400 млн рублей, а также 100 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Также предусматриваются субсидии муниципалитетам на строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 178,9 млн рублей. Дорожное хозяйство.

На ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из бюджета Тульской области будет выделено более 1,5 млрд рублей. Софинансирование из федерального бюджета предусмотрено в размере 680 млн рублей. В 2020 году начнется строительства моста через Упу, из областного бюджета на него будет выделено 150 млн рублей. Капитальное строительство.

Более 1 млрд рублей (в том числе 767,5 млн субсидий из федерального бюджета) будет направлено на продолжение строительства областного перинатального центра.

На проектные работы и строительство онкологического центра Туле в 2020 году предполагается 184 млн рублей.

На строительство корпуса «Красивский дом для пожилых”Забота“» в 2020 году - 400 млн рублей.

Ассигнования на строительство фондохранилища Историко-краеведческого и художественного музея – 180 млн рублей.

Проект бюджета планируется внести в Тульскую областную Думу до 1 ноября.