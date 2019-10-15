Стартовал конкурс на должность главы администрации Тулы

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В состав конкурсной комиссии вошли восемь человек: четверо от Тульской городской Думы и четверо по предложению губернатора Тульской области. От гордумы утверждены Глава Тулы Ольга Слюсарева и три заместителя председателя Тульской городской Думы: Алексей Ионов, Анастасия Дементьева и Евгений Смолянинов.

По предложению губернатора Тульской области в состав конкурсной комиссии вошли заместитель председателя правительства Тульской области — министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев, первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев, руководитель аппарата исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Жанна Мельникова, депутат Тульской областной Думы Юрий Цкипури.

В ходе заседания председателем конкурсной комиссии была избрана Ольга Слюсарева, заместителем председателя комиссии — Антон Агеев, секретарем комиссии — Анастасия Дементьева.

Члены комиссии определили сроки, место и время приема документов, представляемых лицами, изъявившими желание принять участие в конкурсе.

Кандидаты могут предоставить пакет необходимых документов с 16 по 20 октября 2019 года.

В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и не старше 65 лет, отвечающий следующим требованиям:

владение русским языком;

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;

наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет.

Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе (далее — претендент), в течение пяти дней с 16 октября 2019 года лично представляет секретарю конкурсной комиссии документы, перечень которых определен конкурсной комиссией.

Подлинники документов представляются претендентом с предъявлением копий.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию, находящуюся по адресу: Тульская область, город Тула, пр. Ленина, 2, кабинет 365. Телефон: (4872) 31−53−13.

Время приема документов: ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов (пятница — до 17.00 часов); перерыв на обед — с 12.30 часов до 13.30 часов. В выходные дни с 10.00 часов до 15.00 часов, без обеда.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной службы главы администрации муниципального образования город Тула будет опубликовано в газете «Официальный вестник муниципального образования город Тула» 15 октября 2019 года.