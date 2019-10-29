Момент ДТП с «перевертышем» возле здания тульского УМВД попал на видео

Ранее Myslo сообщал о ДТП, которое случилось утром 28 октября в Туле на проспекте Ленина. Напротив здания УМВД столкнулись Mitsubishi Eclipse Cross и Toyota Avensis. От удара кроссовер опрокинулся на крышу.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора. Ролик на YouTube опубликовала Марина Петрыкина. На видео запечатлено, как Toyota пыталась проскочить перекресток с ул. Жаворонкова на запрещенный сигнал светофора и в этот момент врезалась в Mitsubishi.