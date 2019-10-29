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Тульскую «Октаву» представили молодым архитекторам в Иннополисе
Фото: пресс-служба индустриального кластера "Октава"

Тульскую «Октаву» представили молодым архитекторам в Иннополисе

Проект был презентован в рамках кейс-сессии «Креативная среда – вторая жизнь индустриальных территорий и объектов».

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале проходила в Иннополисе (Татарстан). Ее цель – поддержка молодых архитекторов и их активное вовлечение в сферу градостроительства.

«Октаву» молодым архитекторам представила директор кластера Анна Осипова. Она рассказала, как удалось трансформировать неиспользуемый цех действующего завода «Октава» в комфортное городское пространство для дополнительного образования и досуга.

Значимость «Октавы» для региона отметили и другие участники кейс-сессии. К примеру, генеральный директор и совладелец компании FLACON-X Ян Ярмощук отметил, что собственное исследование компании показало полное насыщение ниши творческих пространств такого уровня в Туле после открытия «Октавы».

Анна Осипова отметила, что участники Второй Российской молодежной архитектурной биеннале часто обращались к проекту кластера в своих панелях, а сама биеннале задает планку профильных мероприятий для молодых специалистов:

«За три дня мы приняли участие во всех мероприятиях, так или иначе связанных с редевелопментом промзон, цехов заводов и предприятий. Многие спикеры в своих выступлениях отсылали к опыту «Октавы» — кластер на профессиональном уровне хорошо известен как один из самых удачных примеров подобной трансформации заводского помещения в публичное городское пространство в регионе».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:45 0
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Люди
Анна Осипова
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