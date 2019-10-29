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В Туле больше месяца ищут 39-летнюю женщину

В Туле больше месяца ищут 39-летнюю женщину

О судьбе Ольги Ануфриковой ничего не известно с 17 сентября.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 39-летнюю Ольгу Ануфрикову, местонахождение которой неизвестно с 17 сентября.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, короткие. Особые приметы: есть татуировки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +3
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Тула

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