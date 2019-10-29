В Туле больше месяца ищут 39-летнюю женщину
О судьбе Ольги Ануфриковой ничего не известно с 17 сентября.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 39-летнюю Ольгу Ануфрикову, местонахождение которой неизвестно с 17 сентября.
Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, короткие. Особые приметы: есть татуировки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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