В Туле больше месяца ищут 39-летнюю женщину

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 39-летнюю Ольгу Ануфрикову, местонахождение которой неизвестно с 17 сентября.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, короткие. Особые приметы: есть татуировки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.