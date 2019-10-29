Учеников аварийной школы в деревне Ямны переведут в Иншинку

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Этот вопрос был рассмотрен на совещании в городской администрации.

В администрации Тулы обсудили вопрос возможности использования земельного участка в деревне Ямны Ленинского района. Местная школа признана аварийной – в процессе ремонта были выявлены скрытые дефекты, существенные нарушения несущих конструкций и фундамента. Проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно, а нахождение детей в здании – небезопасно.

В деревенской школе обучались 63 ребенка с 1 по 9 класс.

Всем школьникам предоставлены места в школе поселка Иншинский. Классы продолжат обучение в том же составе, с теми же педагогами. За классами начальной школы закреплены учебные кабинеты, обучение 5-9 классов осуществляется с использованием предметных кабинетов в соответствии с расписанием. Для подвоза учащихся будут использоваться школьные автобусы, преодолевать расстояние от д. Ямны до Иншинки они будут за 25 минут.

Исполняющий обязанности главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев поручил проработать возможность использования земельного участка, закрепленного за школой в Ямнах, для возведения нового здания.