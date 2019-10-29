Прокуратура нашла нарушения у поставщика продуктов для Первомайской кадетской школы
Надзорное ведомство опубликовало результаты проверки, проведенной после отравления кадетов в Первомайской кадетской школе.
Прокуратурой Привокзального района Тулы проведена проверка по факту обращения за медицинской помощью 34 учащихся Первомайской кадетской школы, государственного образовательного учреждения Тульской области.
Установлено, что ООО «Сервис-Менеджмент», поставщик продуктов питания в учебное заведение, нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства:
- допускается хранение верхней личной одежды персонала с санитарной одеждой,
- в производственных цехах наличествуют насекомые,
- разделочные доски требуют замены,
- посуда и контейнеры (термоса), в которые раскладывается готовая продукция, моются в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям,
- отсутствует контроль за соблюдением сотрудниками правил личной гигиены.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора общества внесено представление, в ходе рассмотрения которого нарушений устранены в полном объеме.
UPD: Новость обновлена в 15.20 в связи с уточнением фактических обстоятельств дела.