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Прокуратура нашла нарушения у поставщика продуктов для Первомайской кадетской школы
Фото из архива Myslo.

Прокуратура нашла нарушения у поставщика продуктов для Первомайской кадетской школы

Надзорное ведомство опубликовало результаты проверки, проведенной после отравления кадетов в Первомайской кадетской школе.

Прокуратурой Привокзального района Тулы проведена проверка по факту обращения за медицинской помощью 34 учащихся Первомайской кадетской школы, государственного образовательного учреждения Тульской области.

Установлено, что ООО «Сервис-Менеджмент», поставщик продуктов питания в учебное заведение, нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства:

  • допускается хранение верхней личной одежды персонала с санитарной одеждой,
  • в производственных цехах наличествуют насекомые,
  • разделочные доски требуют замены,
  • посуда и контейнеры (термоса), в которые раскладывается готовая продукция, моются в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям,
  • отсутствует контроль за соблюдением сотрудниками правил личной гигиены.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора общества внесено представление, в ходе рассмотрения которого нарушений устранены в полном объеме.

UPD: Новость обновлена в 15.20 в связи с уточнением фактических обстоятельств дела.

 

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