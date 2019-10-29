Прокуратура нашла нарушения у поставщика продуктов для Первомайской кадетской школы

Прокуратурой Привокзального района Тулы проведена проверка по факту обращения за медицинской помощью 34 учащихся Первомайской кадетской школы, государственного образовательного учреждения Тульской области.

Установлено, что ООО «Сервис-Менеджмент», поставщик продуктов питания в учебное заведение, нарушил требования санитарно-эпидемиологического законодательства:

допускается хранение верхней личной одежды персонала с санитарной одеждой,

в производственных цехах наличествуют насекомые,

разделочные доски требуют замены,

посуда и контейнеры (термоса), в которые раскладывается готовая продукция, моются в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям,

отсутствует контроль за соблюдением сотрудниками правил личной гигиены.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора общества внесено представление, в ходе рассмотрения которого нарушений устранены в полном объеме.

UPD: Новость обновлена в 15.20 в связи с уточнением фактических обстоятельств дела.