В кадетской школе Тульской области инфекцию подхватили 34 учащихся
Цифры привел региональный Роспотребнадзор.
В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области рассказали, что среди учащихся ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» (Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский) выявлено 34 случая заболеваний острой кишечной инфекцией. Заболевания протекают в легкой форме.
Также проверку обстоятельств ЧП проводит прокуратура Тульской области. Как сообщили в ведомстве, по ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства при поставке продуктов питания в учебное заведение, организации питания и действиям контролирующих органов.
Напомним, вчера, 10 октября, стало известно о происшествии в кадетской школе. «Жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников Первомайской кадетской школы сегодня днем. Незамедлительно была вызвана бригада врачей. Медики осмотрели всех детей, 12 из них были направлены в стационар, где у них взяли анализы. Диагноз будет установлен после окончания исследований. В настоящее время в стационаре двое детей, за которыми установлено медицинское наблюдение. В учреждении проводится проверка специалистами Роспотребнадзора. По поставщику питания в этом учебном учреждении в сентябре проводилась плановая проверка. Нарушений выявлено не было», - комментировал региональный минздрав.
Доследственную проверку по факту происшествия проводят следователи СУ СК России по Тульской области. Они проверяют работу аутсорсинговой компании, поставлявшей в кадетскую школу питание для воспитанников.