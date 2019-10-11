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В кадетской школе Тульской области инфекцию подхватили 34 учащихся

В кадетской школе Тульской области инфекцию подхватили 34 учащихся

Цифры привел региональный Роспотребнадзор.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области рассказали, что среди учащихся ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» (Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский) выявлено 34 случая заболеваний острой кишечной инфекцией. Заболевания протекают в легкой форме.

Санитарные врачи отмечают, что незамедлительно организовали полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследование персонала пищеблока учреждения. Проведение мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
 

Также проверку обстоятельств ЧП проводит прокуратура Тульской области. Как сообщили в ведомстве, по ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства при поставке продуктов питания в учебное заведение, организации питания и действиям контролирующих органов.

 

Напомним, вчера, 10 октября, стало известно о происшествии в кадетской школе. «Жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников Первомайской кадетской школы сегодня днем. Незамедлительно была вызвана бригада врачей. Медики осмотрели всех детей, 12 из них были  направлены в стационар, где у них взяли анализы. Диагноз будет установлен после окончания исследований.  В настоящее время в стационаре двое детей, за которыми установлено медицинское наблюдение. В учреждении проводится проверка специалистами Роспотребнадзора. По поставщику питания в этом учебном учреждении в сентябре проводилась плановая проверка. Нарушений выявлено не было», - комментировал региональный минздрав.

Доследственную проверку по факту происшествия проводят следователи СУ СК России по Тульской области. Они проверяют работу аутсорсинговой компании, поставлявшей в кадетскую школу питание для воспитанников.

 

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