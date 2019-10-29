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В Донском установлен вандал, разгромивший в сквере фигурки мультяшных героев
Фото из группы ВКонтакте "Подслушано Донской".

В Донском установлен вандал, разгромивший в сквере фигурки мультяшных героев

Злоумышленником оказался 17-летний парень.

Ранее Myslo рассказывал о происшествии в мкр. Северо-Задонск в Донском. В августе 2019 года в сквере им. Крылова вандалы поломали фигурки мультяшных героев. Неизвестные повалили гипсовые скульптуры на землю, отломали некоторые элементы.

Пострадали Кот в сапогах, Дядя Фёдор, Лиса и Ворона. Не тронули вандалы только Волка и Зайца из мультика «Ну, погоди!».

Полиция установила злоумышленника. Им оказался 17-летний парень. Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на вандала составлен протокол по статье 7.17 КоАП РФ, материалы для принятия решения направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

В группе ВКонтакте «Подслушано в Донском» сообщается, что злодея удалось вычислить благодаря видеокамерам АПК «Безопасный город». Городская администрация подала заявление в суд о возмещении причиненного ущерба.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:39 +7
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