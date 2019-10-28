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Юная тулячка Софья Филимонова завоевала бронзу на соревнованиях по шашкам
Фото: Федерация шашек Тульской области

Юная тулячка Софья Филимонова завоевала бронзу на соревнованиях по шашкам

Областной турнир под названием «Наши надежды» состоялся в Брянске.

Как сообщает Федерация шашек Тульской  области, на минувших выходных в Брянске состоялись открытые областные   соревнования по русским шашкам среди юношей и девушек «Наши надежды».

В упорной борьбе призовые места бронзовую медаль завоевала тулячка Софья Филимонова. Она выступала в возрастной группе от 9 до 10 лет.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:35 +2
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