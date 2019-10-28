Юная тулячка Софья Филимонова завоевала бронзу на соревнованиях по шашкам

Фото: Федерация шашек Тульской области

Областной турнир под названием «Наши надежды» состоялся в Брянске.

Как сообщает Федерация шашек Тульской области, на минувших выходных в Брянске состоялись открытые областные соревнования по русским шашкам среди юношей и девушек «Наши надежды».

В упорной борьбе призовые места бронзовую медаль завоевала тулячка Софья Филимонова. Она выступала в возрастной группе от 9 до 10 лет.