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В Тульской области ликвидировали 146 незаконных свалок
Фото из архива MySlo

В Тульской области ликвидировали 146 незаконных свалок

Этот вопрос стал одним из главных на оперативном совещании в региональном правительстве.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что за последние годы рекультивировано четыре крупных полигона ТБО общей площадью 20 га, ликвидировано 8 несанкционированных свалок на площади 10 га. Еще две свалки площадью ликвидированы в текущем году, продолжается рекультивация полигонов в Богородицком, Арсеньевском и Одоевском районах. Завершить работы планируется до конца года.

Министр также сообщил, что параллельно ведется разработка документации для рекультивации еще шести закрытых свалок общей площадью 36,4 га – в Белевском, Киреевском, Заокском районах и в поселке Славный.

Из выявленных на 1 января текущего года 205 несанкционированных свалок осталось ликвидировать 59. Это будет сделано до конца года.

Алексей Дюмин поинтересовался, как отразилась работа региональных операторов на количестве несанкционированных свалок. Юрий Панфилов ответил, что по сравнению с прошлым годом свалок выявлено на 56% меньше.

Губернатор также отметил, что проблемой являются пожары на свалках. Ранее глава региона поручил приобрести беспилотный летательный аппарат с функцией тепловизора. Он уже проходит летные испытания и скоро будет передан специалистам для работы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:04 0
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