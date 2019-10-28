Кадровые перестановки в тульском правительстве: новые министры здравоохранения и сельского хозяйства
Рассказываем подробнее.
28 октября на оперативном совещании в правительстве губернатор Алексей Дюмин сообщил о кадровых перестановках.
Для усиления экономического направления введена должность освобожденного заместителя председателя правительства, курирующего экономический блок, на которую назначен Григорий Лаврухин.
На должность министра сельского хозяйства области назначен Алексей Степин. С 2007 года он работает в сфере сельского хозяйства. Последние 6 лет замещал должности в профильном министерстве и занимался поддержкой тульских аграриев.
Министром здравоохранения области назначен Алексей Эрк.
Он имеет большой опыт практической работы в тульской медицине и зарекомендовал себя как эффективный организатор здравоохранения.
Заместителем министра промышленности и науки назначен Олег Федосов. Заместителем министра молодежной политики — Илья Тихомиров.
В составе правительства упразднены две государственные должности: заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области.