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Кадровые перестановки в тульском правительстве: новые министры здравоохранения и сельского хозяйства

Кадровые перестановки в тульском правительстве: новые министры здравоохранения и сельского хозяйства

Рассказываем подробнее.

28 октября на оперативном совещании в правительстве губернатор Алексей Дюмин сообщил о кадровых перестановках.

Для усиления экономического направления введена должность освобожденного заместителя председателя правительства, курирующего экономический блок, на которую назначен Григорий Лаврухин.

На должность министра сельского хозяйства области назначен Алексей Степин. С 2007 года он работает в сфере сельского хозяйства. Последние 6 лет замещал должности в профильном министерстве и занимался поддержкой тульских аграриев.

Министром здравоохранения области назначен Алексей Эрк.

Он имеет большой опыт практической работы в тульской медицине и зарекомендовал себя как эффективный организатор здравоохранения.

Заместителем министра промышленности и науки назначен Олег Федосов. Заместителем министра молодежной политики — Илья Тихомиров.

В составе правительства упразднены две государственные должности: заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:01 0
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