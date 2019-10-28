Тульский боксёр стал победителем первенства Вооруженных Сил России

Соревнования среди юниоров 16-17 лет прошли в Новороссийске

Тульский боксёр Исмаил Ганижев стал победителем прошедшего в Новороссийске первенства Вооружённых Сил России среди юниоров 16-17 лет.

В финальном бою в категории до 75 килограммов наш спортсмен одолел представителя Карачаево-Черкесской Республики Науруза Байтокова. Также Исмаил Ганижев сразился с боксерами из Самарской и Тамбовской областей.

Возглавлял нашу команду в Новороссийске старший тренер юниорской сборной Тульской области Виталий Фархутдинов.