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Тульский боксёр стал победителем первенства Вооруженных Сил России

Тульский боксёр стал победителем первенства Вооруженных Сил России

Соревнования среди юниоров 16-17 лет прошли в Новороссийске

Тульский боксёр Исмаил Ганижев стал победителем прошедшего в Новороссийске первенства Вооружённых Сил России среди юниоров 16-17 лет.

В финальном бою в категории до 75 килограммов наш спортсмен одолел представителя Карачаево-Черкесской Республики Науруза Байтокова. Также Исмаил Ганижев сразился с боксерами из Самарской и Тамбовской областей.

Возглавлял нашу команду в Новороссийске старший тренер юниорской сборной Тульской области Виталий Фархутдинов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:10 +5
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Место
ТулаНовороссийск

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