На ул. Советской в Туле временно изменится схема движения транспорта
Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ХX юбилейного фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- с 28 октября по 8 ноября по ул. Советской (нечетная сторона), на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции,
- 2 и 8 ноября, с 0.00 до 23.00 по ул. Советской, на территории, прилегающей к зданию Городского концертного зала.
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