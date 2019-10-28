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На ул. Советской в Туле временно изменится схема движения транспорта

На ул. Советской в Туле временно изменится схема движения транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ХX юбилейного фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • с 28 октября по 8 ноября по ул. Советской (нечетная сторона), на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции,
  • 2 и 8 ноября, с 0.00 до 23.00 по ул. Советской, на территории, прилегающей к зданию Городского концертного зала.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:39 +2
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Место
Тулаулица Советская

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